Yeni Zelanda’da beklenmedik küçülme, faiz indirimi baskısını artırdı

Westpac Başekonomisti Kelly Eckhold, ekonomideki %0,9'luk daralmanın, Ekim ayında 50 baz puanlık bir indirime kapı araladığını ve bunu Kasım ayında 25 baz puanlık ek bir indirimin takip edeceğini belirtti. Eckhold, bu durumun ekonomi genelinde çok teşvik edici koşullar yaratacağını ve 2026 görünümünü farklılaştıracağını ekledi.

Kiwibank Başekonomisti Jarrod Kerr ise Yeni Zelanda ekonomisinin sadece durmakla kalmayıp adeta tersine döndüğünü vurguladı. Çeyrekte yaşanan %0,9'luk daralmanın tüm tahmincilerin beklentilerinden çok daha derin olduğunu belirten Kerr, kişi başına düşen ekonomik büyümenin ise çeyrek bazında %1,1 oranında küçüldüğüne dikkat çekti. Bu verilerin, RBNZ'nin henüz uygun para politikası ayarlamasını yapmadığını kanıtladığını söyleyen Kerr, Ekim ayında 50 baz puanlık bir indirimin artık zorunlu olduğunu ve RBNZ'den liderlik zamanı geldiğini ifade etti.