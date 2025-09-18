Los Angeles Limanı’nda ağustosta kargo hacmi yüksek kaldı

Liman, perakendecilerin ve üreticilerin hem tatil dönemi taleplerini karşılamak hem de olası ticaret politikası değişikliklerine hazırlanmak amacıyla ürünleri erken sevketmesiyle geçen yılki seviyelere yakın bir performans sergiledi.

ABD'nin Çin ile en fazla deniz ticareti gerçekleştirdiği deniz taşımacılığı noktası olan Liman, geçen yılın güçlü performansına yakın bir hacimle 958.355 TEU işledi.

Los Angeles Limanı İcra Direktörü Gene Seroka, "Los Angeles Limanı, Temmuz ve Ağustos aylarında toplamda neredeyse 2 milyon konteyner taşıdı. Bu, Batı Yarımküre'deki herhangi bir liman için en iyi iki aylık dönemdir. Perakendeciler ve üreticiler, hem tatil talebinin önüne geçmek hem de ticaret politikalarındaki olası değişimlere karşı önlem almak amacıyla malları erken getirmeye devam ettiler." dedi.

Ağustos 2025'teki yüklü ithalatlar, geçen yıla göre %1 daha az olarak 504.514 TEU olarak gerçekleşti. Yüklü ihracatlar ise %5'lik bir iyileşme ile 127.379 TEU olarak kaydedildi. Liman, geçen yıla göre %1 daha az olmak üzere 326.462 boş konteyner birimini işledi.

2025 yılının ilk 8 ayı itibarıyla Los Angeles Limanı, 2024 yılının aynı dönemine göre %4,5 daha fazla olmak üzere 6.934.004 TEU işlem gerçekleştirdi.