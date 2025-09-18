Çin, Google’a açtığı antitröst soruşturmasını sonlandırdı

Konuya yakın iki kişinin FT'ye verdikleri bilgilere göre, Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) Google'a yönelik soruşturmasını "zhongzhi" — yani resmi olarak sonlandırma — kararı aldı. Şubat ayında başlatılan soruşturma, Google'ın Android işletim sisteminin hakimiyeti ve bunun Oppo ve Xiaomi gibi Çinli akıllı telefon üreticileri üzerindeki etkisine odaklanmıştı.

Google'ın arama motoru da dahil olmak üzere temel hizmetleri Çin'de engellenmiş durumda olsa da, şirket küresel tüketicileri hedefleyen Çinli firmalara reklam ve bulut hizmetleri satarak önemli bir gelir elde etmeye devam ediyor.

Davanın düşürülmesi, Pekin'in taktiksel bir hamlesi olarak görülüyor. Bir kaynak, "Bir davayı düşür, diğerini ele geçir" dedi. Bu değişiklik, Çin'in Nvidia'yı 2020 yılında Mellanox Technologies'i satın alırken antitröst yasalarını ihlal etmekle suçlayarak denetimini yoğunlaştırmasıyla birlikte geldi. Suçlu bulunursa, Nvidia Çin'deki yıllık satışlarının %10'una kadar para cezasına çarptırılabilir.

Çin'in internet düzenleme kurumu bu hafta, ByteDance ve Alibaba gibi önde gelen teknoloji şirketlerinin Nvidia'nın RTX Pro 6000D AI çiplerini test etmesini veya satın almasını yasaklayarak, ABD'li çip üreticisine yönelik baskıyı daha da artırdı.

Bu adım, her iki ülkenin yetkililerinin Madrid'de yeni bir ticaret görüşmeleri turunu tamamlamasının ardından geldi. Başkan Donald Trump'ın Cuma günü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı telefon görüşmesinde TikTok ile ilgili bir anlaşmayı sonuçlandırması ve teknoloji dünyasını bir kez daha yeniden şekillendirmesi bekleniyor.