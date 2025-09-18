Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 12 Eylül ile biten haftada 392 milyar 225 milyon 561 bin lira artarak 25 trilyon 177 milyar 718 milyon 277 bin liradan 25 trilyon 569 milyar 943 milyon 838 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,6 artışla 14 trilyon 170 milyar 92 milyon 705 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,7 artışla 8 trilyon 289 milyar 914 milyon 963 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 240 milyar 364 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 201 milyar 554 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 12 Eylül itibarıyla 1 milyar 439 milyon dolarlık artış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,6 artarak 5 trilyon 49 milyar 826 milyon 564 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 615 milyar 399 milyon 227 bin lirası konut, 51 milyar 962 milyon 587 bin lirası taşıt, 1 trilyon 876 milyar 71 milyon 322 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 506 milyar 393 milyon 428 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 12 Eylül ile biten haftada 138 milyar 475 milyon 717 bin lira artarak 20 trilyon 184 milyar 358 milyon 915 bin liraya yükseldi.