ABD Temsilciler Meclisi, kısa vadeli finansman tasarısında ilerleme kaydetti

Tasarı, federal kurumlara 21 Kasım'a kadar finansman sağlayarak, milletvekillerinin 1 Ekim'deki son tarihten önce 2026 mali yılı bütçesini tamamlamaları için zaman kazandıracak.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, tasarıyı Cuma gününe kadar geçirmeyi hedefliyorlar. Tasarı, daha sonra Senato'ya ve muhtemelen Başkan Donald Trump'ın masasına gidecek. Beyaz Saray, Cumhuriyetçi Parti'nin önlemini desteklediğini açıkladı, ancak Demokratlar bunu aşırı partizanca bulduklarını belirttiler.

Çarşamba günü geç saatlerde Demokratlar, 31 Ekim'e kadar hükümeti finanse etmek için kendi geçici tasarılarını sundular. Tasarı, Trump'ın vergi yasasıyla kesilen Medicaid fonlarının geri verilmesini ve Affordable Care Act vergi kredilerinin kalıcı olarak uzatılmasını içeriyor. Tasarının geçmesi olası görünmese de, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, bunun iki partili bir anlaşmanın temeli olabileceğini söyledi.

Cumhuriyetçiler Senato'da 53-47'lik dar bir çoğunluğa sahip, ancak herhangi bir finansman tasarısını ilerletmek için en az yedi Demokrat oyuna ihtiyaçları var.