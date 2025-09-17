VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,9 artışla 12.826,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.833,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,01 azalışla 12.825,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesi karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verisi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.700 ve 12.600 puanın destek, 12.900 ve 13.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.