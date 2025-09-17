Türkiye’nin kredi risk primi son 5,5 yılın en düşük seviyesinde

Enflasyonla mücadele kapsamında ekonomi yönetiminin uyguladığı öngörülebilir politikalar ile sağlanan siyasi istikrar ortamı ekonomik verilerde de kendini gösteriyor.

Bu kapsamda ülke ekonomisinin büyüme performansı 20 çeyrektir kesintisiz devam ederken enflasyon da Mayıs 2024'ten bu yana yıllık bazda düşüş kaydediyor.

Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz indirmesi ve toplam rezervlerin yaklaşık 180 milyar dolara çıkması ise yurt içi piyasalarda risk iştahını artırdı.

Söz konusu gelişmeler yabancıların Türk lirası varlıklara olan talebini artırırken süreçte Türkiye'nin borçlanma maliyetleri de geriliyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 240 baz puana inerek Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye düştü.