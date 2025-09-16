Fransa Merkez Bankası’ndan ’borç’ açıklaması

Merkez Bankası Başkanı de Galhau, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, ülkenin artan kamu borcuna dair sorunun hemen çözülmesi gerektiğine işaret ederek başarılı olmalarının zorunluluğuna dikkati çekti.

Fransa'nın borç yükünü azaltma kapasitesine sahip olduğunu belirten de Galhau, Almanya, Portekiz, İtalya ve İskandinav ülkelerini örnek göstererek, "Fransa'nın uzun vadede Avrupa'nın geride kalan ülkesi olması için hiçbir neden yok." dedi.

De Galhau'nun açıklamaları, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in geçen hafta Fransa'nın kredi notunu "AA-"den "A+"ya düşürmesinin ardından geldi.

Fitch, borç oranlarının yükseldiğini ve siyasi istikrarsızlığın mali konsolidasyonu zorlaştırdığını belirtmişti.

Fransa'nın kamu borcu GSYH'nin yüzde 113,9'una, bütçe açığı ise 2024 yılında AB'nin belirlediği yüzde 3 sınırının yaklaşık 2 katına ulaştı.

Kredi notundaki düşüş, ülkenin borçlanma maliyetini artıracağı için hükümetin bütçe hazırlık sürecine ek baskı oluşturuyor.