Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,48 puan ve yüzde 0,1 artışla 11.011,73 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 71,3 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 0,5, holding endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok kaybettiren yüzde 1,44 ile ulaştırma, en çok kazandıran yüzde 7,89 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı ile ABD-Çin görüşmeleri yatırımcıların odağında yer alırken, BIST 100 endeksi negatif seyreden Avrupa borsalarından ayrışarak dünkü yükselişini korudu ve günün ilk yarısını 11 bin seviyesinin üzerinde tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Konut Fiyat Endeksi (KFE) ağustosta aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda yüzde 31,4 artarken, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı, Türkiye genelinde konut satışı sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 143 bin 319 oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.