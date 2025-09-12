Temmuz ayı dış ticaret rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,9 arttı, yakıtlarda yüzde 6,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,7 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 6 ARTTI

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6 arttı, yakıtlarda yüzde 17,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,6 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 0,4 arttı.

İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,2 arttı, yakıtlarda yüzde 8,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5 ARTTI

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,9 azaldı, yakıtlarda yüzde 6,5 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,6 arttı.