Giriş Tarihi: 12.09.2025 08:33

Peru Merkez Bankası (BCRP), önceki ay enflasyonun beklenmedik bir biçimde düşmesinden sonra faiz oranlarını 2022 yılından bu yana en düşük seviyesine çekti.

BCRP'den yapılan açıklamaya göre, ile gösterge faiz yüzde 4,50'den yüzde 4,25'e indirildi. Piyasalar faiz kararı konusunda yarıya bölünmüştü; ilk kısım faizlerin sabit tutulacağını öngörürken, diğer kısım açıklandığı gibi 25 baz puan indirimden yana görüş açıklamıştı.

Banka bu seviyeleri en son 2022 yılı Nisan ayında görmüştü.

Merkez Bankası açıklamasında, "Bu kararla birlikte, faiz oranı tahmini nötr seviyesine çok yaklaştı. Enflasyonun yıl sonuna doğru hedef aralığının ortasına yakın olacağını tahmin ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Tüketici fiyatları ağustos ayında bir önceki yıla göre sadece yüzde 1,11 artış göstererek büyük gelişmekte olan piyasalar arasında en yavaş artışlardan birini kaydetti. Böylece Merkez Bankası hedef aralığının alt sınırına yaklaşıldı.

Analistler, Haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 4,5 büyüyen ekonomik aktivitenin daha fazla gevşemeyi engelleyebileceğini düşünüyor.

Peru Merkez Bankası faiz indirimine gitti
