Apara Piyasalar IMF'den FED açıklaması: Faiz indirme alanı var ancak temkinli olmalı
Giriş Tarihi: 12.09.2025 08:40

IMF'den FED açıklaması: Faiz indirme alanı var ancak temkinli olmalı

IMF’den FED açıklaması: Faiz indirme alanı var ancak temkinli olmalı

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD iş gücü piyasasındaki zayıflama nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürme alanı olduğunu açıkladı. Ancak IMF, Fed'in temkinli hareket etmesi ve ekonomik verileri yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) sözcüsü Julie Kozack, olağan brifinginde yaptığı açıklamada, tam istihdama yönelik aşağı yönlü riskler göz önüne alındığında, Fed'in politika faiz oranlarını düşürmeye başlamak için alanı olduğu yönünde genel bir kanıya sahip olduklarını belirtti.

Kozack ayrıca, Fed'in önümüzdeki aylarda veri odaklı bir şekilde dikkatli ilerlemesi gerektiğini ekledi.

Piyasalar gelecek hafta yapılacak bir politika toplantısında Fed'in gösterge faiz oranını 25 baz puan düşürmesi bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
IMF'den FED açıklaması: Faiz indirme alanı var ancak temkinli olmalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz