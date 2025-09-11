Meksika, anlaşmasız ülkelerden otomobil ithalatına yüzde 50 vergi planlıyor

Gümrük vergileri, Çin, Güney Kore, Hindistan, Endonezya ve Türkiye dahil olmak üzere Meksika ile ticaret anlaşması olmayan ülkeleri hedef alıyor. Çin Perşembe günü buna tepki göstererek işbirliği çağrısında bulundu ve ticari çıkarlarını savunacağı uyarısında bulundu.

52 milyar dolarlık ithalatı etkileyen bu karar, çelik, oyuncak, motosiklet ve tekstil ürünlerine de yeni vergiler getirilmesini içeriyor.

Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, gümrük vergilerinin haksız fiyatlandırmaya, özellikle de "referans fiyatların altında" pazara giren Çin otomobillerine karşı koymak amacıyla uygulandığını söyledi.

Dünya Ticaret Örgütü sınırları içinde kalan bu önlemlerin yine de kongrenin onayı gerekiyor.

İş koruma olarak çerçevelendirilse de (325.000 imalat pozisyonunun risk altında olduğu bildiriliyor), analistler bu adımın ABD'nin baskısına da yanıt verdiğini söylüyor. CSIS'ten Mariana Campero, "ABD, Çin'in Meksika'yı arka kapı olarak kullanmasına izin vermeyecek" dedi.

Meksika'nın gelecek yıl ABD ve Kanada ile olan serbest ticaret anlaşmasının gözden geçirilmesi öncesinde, analistler bu hamlenin Washington'u memnun ederken Meksika'nın başarılı sanayi tabanını korumak için bir denge çabası olduğunu söylüyor.