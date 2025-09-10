Japon imalatçı güveni 3 yılın zirvesinde

Reuters Tankan anketine göre; imalatçıların endeksi Ağustos'taki +9 seviyesinden eylül ayında +13'e çıktı ve Ağustos 2022 tarihinden bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret etti. Ancak, Aralık ayına kadar sentimentin hafifçe yumuşayarak +11'e inmesi bekleniyor.

Otomotiv ve ulaştırma makineleri sektörü, denizaşırı siparişlerdeki istikrarlı seyre rağmen yurt içi üretimdeki zayıflığa rağmen 33'e yükselen endeksiyle, 2023 sonlarından bu yana en iyi performansını göstererek bu iyileşmeye öncülük etti. Tekstil, petrol rafinerisi ve hassas makineler gibi diğer sanayiler ise durgun siparişler ve tarifelerin süregelen etkisi nedeniyle daha karamsar bir tablo çizdi.

Hizmet sektörünü kapsayan imalat dışı endeks Ağustos'taki +24'ten Eylül'de +27'ye yükseldi. Gayrimenkul, perakende ve ulaştırma sektörlerinde iyileşmeler yaşanırken, toptancılar ve BT firmaları daha zayıf koşullar bildirdi. İmalat dışı sektörlerin Aralık ayı görünümü ise +27'de sabit kaldı. Küresel ticaret belirsizliklerine rağmen Japon ekonomisi, revize edilen verilere göre ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,2 büyüyen güçlü tüketimle desteklenmeye devam ediyor.