ABD’de ÜFE ağustos ayında beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 geriledi.

Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3 olması yönündeydi. Nisan ayından bu yana aylık bazda ilk kez düşüş kaydeden ÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,7 artmıştı.

Üretici fiyatları ağustosta yıllık bazda ise yüzde 2,6 arttı.

Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun bu dönemde yıllık bazda yüzde 3,3 olması yönündeydi. ÜFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 3,1 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,5 olması yönündeydi.

Çekirdek ÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda ise yüzde 3,4 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.