Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,61 puan ve yüzde 0,31 artışla 10.481,97 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 51,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,67 ile madencilik, en çok düşen yüzde 8,29 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının faiz indirimi beklentileriyle pozitif seyrederken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki pozitif seyre paralel genele yayılan alımlarla günün ilk yarısını pozitif tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.