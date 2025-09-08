New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 artarak 45.430,61 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 6.498,09 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,49 kazançla 21.806,22 puana yükseldi.

Yatırımcılar bu hafta açıklanacak enflasyon verilerini beklerken pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Analistler, geçen hafta yayımlanan istihdam verilerinin iş gücü piyasasında soğumaya işaret ettiğini anımsattı.

Verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ayki toplantısında faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin güçlendiğini belirten analistler, bu haftaki enflasyon verilerinin de ülke ekonomisinin durumu ve Fed'in gelecek dönemde atacağı politika adımlarına dair daha fazla ipucu verebileceğini vurguladı.