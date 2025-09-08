Bakan Uraloğlu: İlk 6 ayda 559 bini aşkın engelli yolcuya hizmet verdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gelen yazılı açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, Marmaris'te gerçekleştirilen 14'üncü Engelli ve Gazi Personel Eğitim Semineri'ne video konferans yoluyla katıldı. Engelli ve gazi vatandaşların azim ve fedakarlığının toplum için ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, ulaşım ve haberleşmeden dijital hizmetlere kadar hayata geçirilen erişilebilirlik projeleriyle milyonlarca vatandaşın yaşamına dokunduklarını belirtti.

Bakan Uraloğlu, engelli ve gazi personelin motivasyonunu artırmak ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen seminerin önemine dikkat çekti. Bakanlık bünyesinde toplam 2 bin 317 engelli personelin görev yaptığını hatırlatan Uraloğlu, 2002'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımını kolaylaştıracak birçok adım atıldığını belirtti.

'78 BİN YOLCU 'TURUNCU MASA' İLE YOLCULUK YAPTI'

Bakan Uraloğlu, Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı ile 6 stratejik amaç, 14 hedef ve 33 eylemin belirlendiğini anlattı. 'Turuncu Masa' uygulamasıyla engelli vatandaşların Yüksek Hızlı Tren garları ve bazı havalimanlarında güvenle yolculuk yaptığını hatırlatan Uraloğlu, 2019'dan 2025'in ilk yarısına kadar 78 bin 154 yolcunun bu hizmetten faydalandığını aktardı. 38 havalimanının 'Engelsiz Havalimanı Kuruluşu' unvanına, 40 havalimanının ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Erişilebilirlik Belgesine sahip olduğunu belirten Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın da uluslararası ödüller kazandığını aktardı.

2014-2024 yılları arasında 9,3 milyon engelli vatandaşın demiryollarında ücretsiz seyahat ettiğini belirten Uraloğlu, sadece 2025'in ilk yarısında 559 bin engelli yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Karayolunda ise 2024'te 1,8 milyon engelli vatandaşın şehirlerarası otobüslerde yüzde 40'a varan indirimlerden yararlandığını söyledi. Denizcilikte 'Engelsiz Denizler Projesi' kapsamında yolcu gemilerinde rampalı giriş, asansör ve engelli tuvaletlerini zorunlu hale getirdiklerini ifade etti.

'467 BİN ENGELLİ VATANDAŞ MAAŞLARINI EVLERİNDE ALDI'

Bakan Uraloğlu, Herkes İçin Hareketlilik Mobil Uygulaması ve 12 Ar-Ge projesiyle engelli vatandaşlara yönelik dijital çözümler geliştirdiklerini söyledi. 100 milyon lira destekle hayata geçirilen projeler arasında yapay zeka tabanlı trafik sinyalizasyon sistemleri ve gerçek zamanlı rehberlik çözümleri bulunuyor. Haberleşme alanında e-Devlet üzerinden Engelsiz Çağrı Merkezini hayata geçirdiklerini aktaran Uraloğlu, PTT şubelerine engelli yardım butonları ve hissedilebilir yüzeyler eklendiğini, 2024'te 467 bin engelli vatandaşın maaşlarının evlerine teslim edildiğini belirtti. Engelli vatandaşlara havayollarında yüzde 20, internet hizmetlerinde yüzde 25 ve Pttcell'de özel tarifelerle indirimler sağlandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart ile ulaşımda yeni imtiyazlar getirildiğini de belirtti.