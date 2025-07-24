Yabancılar 209,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Temmuz haftasında net 209,4 milyon dolarlık hisse senedi, 36 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı alım satımı gerçekleşmedi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 11 Temmuz itibarıyla 31 milyar 847,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 18 Temmuz haftasında 31 milyar 947,6 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 48,1 milyon dolardan 13 milyar 931,0 milyon dolara indi. ÖST stokları da 785,2 milyon dolardan 780,9 milyon dolara geriledi.