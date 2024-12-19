Petrol fiyatları talep endişeleriyle düştü

ABD Merkez Bankası'nın 2025 yılında faiz indirimlerinin hızını yavaşlatacağının sinyalini vermesinin ardında, petrol fiyatları düştü. Yüksek kalan faizlerin yakıt talebini olumsuz etkileyeceği değerlendirmeleri fiyatları aşağı çekti.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 40 sent veya %0,55 düşerek varil başına 72,99 dolara indi. ABD'nin Batı Teksas ham petrolü 39 sent veya %0,55 düşüşle 70,19 dolara geriledi.

Macquarie analisti Vikas Dwivedi bir notunda, "Petrol piyasası 2025 dengelerini gözden geçiriyor ve giderek daha az düşüş eğilimli hale geliyor" dedi.

Analistler Brent petrolünde bugün için destek seviyesi olarak 72,60 doları işaret ediyorlar. Buranın kırılması halinde 71,93 dolar hedeflenebilir. Yukarı hareketlerde ilt hedefe ise 73,58 dolar olacak.