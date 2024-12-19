BOJ’un faizi kararı Japon yenini zayıflattı

USD/JPY, Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmeyerek merkez bankasının politikasını daha da sıkılaştırabileceği yönündeki piyasa spekülasyonlarını boşa çıkarmasının ardından dört haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

USD/JPY, 21 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 155,27'ye kısa bir süre yükseldikten sonra 155,43 seviyesinde. Parite, BOJ kararı öncesinde 154,66 seviyesindeydi.

ABD doları, şu sıralarda Japon yeni karşısında düne göre yüzde 0,34 artışla 155,22'den işlem görüyor.

Yen zayıflarken, Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 Endeksi önceki kayıplarını azalttı ve şu anda %0,87 düşüşle 38741,74 seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcılar, politika sıkılaştırma hızına ilişkin herhangi bir ipucu için BOJ Başkanı Kazuo Ueda'nın günün ilerleyen saatlerinde yapacağı basın toplantısına odaklanacak.