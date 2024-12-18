BofA’dan dikkat çeken ABD hisse senedi analizi

Wall Street'te ralli 2024 sonuna yaklaşırken devam ediyor ve yatırımcılar hisse senedi pozisyonlarını artırmaya sürdürüyorlar. Bank of America'nın Aralık ayı Küresel Fon Yöneticisi Anketi'nde katılımcıların %36'sı ABD hisse senetlerine ağırlık verdiklerini söyledi ki bu anket tarihinde görülen en yüksek seviye. ABD hisse senetlerine yönelik bu büyük kayma, nakde rekor düzeyde düşük bir tahsisat ve küresel risk iştahında son üç yılın en yüksek seviyesiyle birlikte gerçekleşti.

Bu aynı zamanda Wall Street'te son dönemde ABD'nin "istisnacılığının" 2025'te de devam edeceği yönündeki çağrılarla da örtüşüyor. Bank of America yatırım stratejisti Michael Hartnett, Donald Trump'ın ikinci dönemine ilişkin heyecanın, ABD'deki büyümeye ilişkin iyimserliğin ve Federal Rezerv'in faiz oranlarını düşürmesinin anketteki "süper yükseliş hissiyatını" yönlendirdiğini belirtti.

Bank of America'nın anketi tümüyle olumlu değildi. Yatırımcıların nakde ayırdıkları pay Kasım ayındaki %4,3 seviyesinden Aralık ayında %3,9'a düştü. Nakitten çıkıp hisse senetlerine yönelme, piyasa rallisinin aşırı bir seviyeye ulaştığını gösterebilir. Hartnett'e göre, BofA'nın anketinde %4'ün altındaki bir nakit pozisyonu tipik olarak kısa vadeli bir "satış sinyali" olmuştur. 2011 yılından bu yana MSCI Dünya Endeksi, sinyalin verilmesinden sonraki bir ay içinde ortalama %2,4, üç ay içinde ise %0,7 oranında düşmüştür.

Bank of America'nın Aralık ayı küresel fon yöneticisi anketine göre, yatırımcıların emtiaya ayırdıkları pay bu ay Haziran 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

BofA, ankete katılan yatırımcıların net %24'ünün altının aşırı değerli olduğunu düşündüğünü, ancak bunun Ağustos ayından bu yana en düşük seviye olduğunu belirtti.