Apara Piyasalar ABD Hazine kağıdı getiri eğrisinin dikleşmesi bekleniyor
Giriş Tarihi: 18.12.2024 09:17 Son Güncelleme: 18.12.2024 09:18

ABD Hazine kağıdı getiri eğrisinin dikleşmesi bekleniyor

ABD Hazine kağıdı getiri eğrisinin dikleşmesi bekleniyor

T. Rowe Price küresel sabit gelirler başkanı Arif Hüseyin, ABD Hazine kağıdı getiri eğrisinin dikleşmesini beklediğini belirtti.

T. Rowe Price küresel sabit gelirler başkanı Arif Hüseyin, ABD Hazine getiri eğrisinin, Fed'in faiz indirimlerinin kısa vadeli getirileri sabitlemesiyle dikleşmesi beklenirken, orta ve uzun vadeli getirilerin yükseleceğini söyledi.

Hüseyin, "Yeni ABD yönetimi anlamlı yeni bilgileri temsil ediyor ve en azından belirsizlik ve daha geniş bir dizi sonuç yaratıyor" dedi.

Yatırımcılar Trump yönetiminin kampanya vaatlerini yerine getirip getirmeyeceğini beklerken Hüseyin, ABD'nin mali genişlemesinin, ABD ekonomisinin gücünün, Hazine tahvillerine yönelik düşen yabancı talebin ve enflasyonist risklerin daha dik bir getiri eğrisine yol açması gerektiğini belirtti.

Hüseyin, ABD seçimleri ile Trump'ın göreve başlaması arasındaki bu dönemde piyasaların "fırtına öncesi sessizlik" içinde olduğunu da sözlerine ekledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Hazine kağıdı getiri eğrisinin dikleşmesi bekleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz