ABD Bitcoin spot ETF’lerine 10 milyar dolar giriş oldu

Donald Trump'ın başkan seçilmesinden bu yana doğrudan Bitcoin'e yatırım yapan ABD borsa yatırım fonlarına neredeyse 10 milyar dolar aktı. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, aralarında BlackRock Inc. ve Fidelity Investments'ın da bulunduğu ihraççıların bir düzine fonu, 5 Kasım'daki Seçim Günü'nü takip eden dönemde yaklaşık 9,9 milyar dolar net giriş çekerek grubun toplam varlıklarının yaklaşık 113 milyar dolara yükselmesine yardımcı oldu.

Bitcoin 5 Aralık'ta ilk kez 100.000 doları aştı ve bu sabah 99.102 dolardan işlem görüyor.