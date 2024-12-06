Bitcoin 100 bin doların üzerinde

Analiz şirketi Coinmarketcap verilerinden derlenen bilgilere göre, birkaç haftadır 100 bin dolar sınırının hemen altında seyreden Bitcoin'in fiyatı, perşembe günü ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı.

Trump, seçim kampanyası süresince dijital varlıkları benimsediğine yönelik açıklamalar yaparak, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" haline getirme ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaadinde bulundu.

Bitcoin rezervi, ABD'nin petrol ve altın rezervlerine benzer şekilde stratejik amaçlarla Bitcoin tutmasına olanak sağlayacak.

ABD'nin bu yönde bir rezerv oluşturmasının da söz konusu dijital para birimini destekleyeceği ve diğer ülkeleri de Bitcoin rezervi oluşturmaya teşvik edebileceği öngörülüyor.

Donald Trump'tan kripto dünyası için bir "deregülasyon" atağı da beklenirken, bu yönde bir adımın programcı ve girişimcileri ABD'ye çekebileceği de belirtiliyor.

ABD'DE "KRİPTO DOSTU" DÜZENLEMELER

ABD Başkanı Joe Biden görev süresi boyunca kripto dünyasına yönelik düzenlemeleri büyük ölçüde sıkılaştırmıştı. Ayrıca, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler de kripto piyasasına karşı sert bir tutum sergilemişti.

Bu açıdan Gensler'in görevi bırakacağını açıklaması kripto para piyasasına olumlu yansıdı.

Trump, SEC başkanlığı pozisyonuna deregülasyon savunucusu ve kripto dostu olarak bilinen, aynı zamanda "mantıklı düzenlemelerden yana" olduğunu belirttiği Paul Atkins'i atayacağını duyurdu.

ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisi'nden oluşan bir sonraki Kongre'nin de her zamankinden daha kripto dostu olması da dikkati çekiyor.

FİYATLAR SON BİR AYDA YÜZDE 44 ARTTI

Trump'ın başkanlık kampanyası döneminde başlayan ve 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a dönüşüyle ivme kazanması beklenen kripto dostu havanın etkisiyle, yıla 43 bin dolar seviyesinde başlayan Bitcoin fiyatı ilk kez 100 bin doları aşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

ABD başkanlık seçimlerini takip eden bir ay içinde ise Bitcoin fiyatı yaklaşık yüzde 44 değer kazandı.

Bitcoin fiyatının 100 bin doları aşmasıyla, piyasa değeri de 2 trilyon doların üzerine çıktı.

Bu büyüklükle Bitcoin bir şirket olsaydı, Apple, Nvidia ve Amazon gibi teknoloji devlerinin ardından dünyanın en büyük altıncı şirketi konumunda yer alırdı.

BİTCOİN'İN DALGALANMALARLA GEÇEN KISA TARİHİ

Devlet kontrolünden bağımsız, merkeziyetsiz ve arzı sınırlı bir para anlayışıyla gerçek kimliği hala bilinmeyen Satoshi Nakamoto adlı bir kişi veya grup tarafından 2009'da geliştirilen Bitcoin, ilk günden itibaren tartışmaların merkezinde yer aldı.

İlk işlemlerde binlerce Bitcoin'in değeri sadece bir dolar seviyesinde bulunurken, bir Bitcoin fiyatı 2010'da 0,1 dolara geriledi.

Bitcoin, 2011'de artan ilginin etkisiyle bir doları aştı ve hızla artarak 31 dolara kadar yükseldi. Bitcoin'de dalgalı bir seyir izlenmesine rağmen, fiyatlar 2013'te bin doların üzerine çıktı ancak kısa bir süre sonra tekrar 500 doların altına geriledi.

Fiyatlar 2017'ye bin doların altında başlamasına rağmen, yıl içinde büyük bir yükseliş kaydetti. Aralık 2017'de Bitcoin fiyatı 20 bin doları ulaşmasının ardından keskin bir düzeltme gördü ve kripto para biriminin değeri 2018 sonunda yaklaşık 3 bin dolara kadar indi.

Bitcoin fiyatı 2019 ortasında 12 bin dolar seviyesine kadar yükseldi ancak Kovid-19 salgının ilk dönemi olan 2020'de sert şekilde gerileyerek 4 bin dolar seviyelerine düştü.

Daha sonra şirketlerin ve yatırım fonlarının Bitcoin'i, enflasyona karşı bir koruma ve güvenilir bir değer deposu olarak görmeye başlamasıyla artan kurumsal ilgiye bağlı olarak, Bitcoin fiyatı 2021'in başlarında 60 bin doları aştı.

Özellikle, kurumsal Bitcoin'in benimsenmesinde öncü olan MicroStrategy, ilk Bitcoin alımını Ağustos 2020'de başlattı. O zamandan bu yana şirket, kripto para birimini rezerv varlıklar stratejisinin temel bir bileşeni olarak entegre ederek varlıklarını sürekli olarak genişletti.

Söz konusu tarihten bu yana, fiyatında yaşanan iniş çıkışlara rağmen, küresel piyasalarda önemli kazançlara ve kayıplara neden olan Bitcoin, fiyat ve piyasa hacmi bakımından 2021 son çeyreğinde yukarı yönlü bir performans sergiledi.

Öte yandan, SEC'in 11 Bitcoin spot ETF'si başvurusunu onaylaması da söz konusu seyirde etkili oldu.

Bu yıl başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasasındaki yükselişi etkileyen bir başka unsur da halving adı verilen yarılanma süreciydi.

Fed'in faiz indirim beklentisi de Bitcoin ve diğer kripto para birimleri gibi riskli varlıkların fiyatını etkileyebilecek bir unsur olarak tanımlanıyor.

Yatırımcıların, faiz oranları düşük olduğunda daha yüksek getiri potansiyeli sunan alternatif varlıklara yönelik ilgisi arttığı görülürken, Bitcoin de riskli varlıkların yer aldığı piyasada zaman zaman ön plana çıkıyor.

Uzmanlar, makroekonomik gelişmeler, başta ABD olmak üzere regülatörler tarafında alınabilecek çeşitli kararlar ve blok-zincir başta olmak üzere teknoloji alanında yaşanacak gelişmelerin, kripto paraların gelecek yıllarda performansında belirleyici olacağını ifade ediyor.