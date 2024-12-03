Petrol fiyatları dar bir aralıkta seyrediyor

Petrol fiyatları, bu hafta yapılacak OPEC+ toplantısı öncesinde dar bir aralıkta işlem görüyor. Brent ham petrol vadeli işlemleri %0,19 artarak varil başına 71,97 dolara çıktı. ABD Batı Teksas Ara Ham Petrolü %0,12 artarak 68,18 dolara ulaştı.

Analistler, yatırımcıların OPEC+ toplantısı öncesinde "bekle ve gör" modunda olduğunu belyirtiyorlar.

Üretici grubundan kaynaklar, 5 Aralık toplantısında son üretim kesintilerini ilk çeyreğin sonuna kadar uzatacağını söylediler.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya gibi müttefikleri içeren OPEC+, 2025'in ilk çeyreğine kadar üretim kesintilerini sona erdirmeyi hedefliyor. Grup, dünya petrol üretiminin yaklaşık yarısını oluşturuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık toplantısında faiz oranlarını düşürmeyebileceği endişeleri de petrol fiyatlarını sınırladı. Ancak satın alma yöneticileri endeksinin (PMI) Kasım ayında yedi aylık zirveye ulaştığı Çin'den gelen olumlu sinyaller bu endişeleri dengeledi.

Petrol fiyatları geçen hafta hem Brent hem de ABD türünde %3'ten fazla düştü.