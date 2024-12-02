Apara Piyasalar OPEC+ toplantısı yaklaşırken petrol fiyatları yükseldi
Giriş Tarihi: 2.12.2024 09:16 Son Güncelleme: 2.12.2024 09:16

OPEC+ toplantısı yaklaşırken petrol fiyatları yükseldi

OPEC+ toplantısı yaklaşırken petrol fiyatları yükseldi

OPEC+ 'nın öngörülen üretim artışının ertelenmesini ele alması beklenen toplantısı yaklaşırken petrol fiyatları yükseldi.

OPEC+'nın Ocak ayında başlaması öngörülen üretim artışının ertelenmesini ele alması beklenen 5 Aralık toplantısı yaklaşırken petrol fiyatları yükseldi.

Çin'de imalat PMI verilerinin Kasım ayında üst üste ikinci ay büyümeye işaret etmeleri ve İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin sürdürülebilirliği yönündeki endişeler petrol fiyatlarını yukarı çekti.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,47 artışla 72,18 dolar, Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 0,46 artışla 68,31 dolar seviyesinde.

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OPEC+ toplantısı yaklaşırken petrol fiyatları yükseldi
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