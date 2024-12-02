Ons altın güçlenen ABD dolarıyla birlikte geriledi

Ons altın bu sabah 2622,04 dolara kadar geriledi ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 1.18 düşüşle 2623,60 dolardan işlem görüyor. IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, "Sarı metal, ABD dolarındaki güçlenmenin yanı sıra piyasa katılımcılarının jeopolitik risk priminin bir kısmını gevşetmesi nedeniyle son zamanlarda bir miktar kar alımıyla karşı karşıya" dedi.

Rong, "Eğer Fed 2025'e kadar olası bir faiz indirimi için daha net bir zemin hazırlarsa, altın fiyatlarının daha da değer kazandığını görebiliriz" değerlendirmesini de yaptı.

Analistler, ons altın için bugün ilk destek olanak 2621 doları işaret ediyorlar ve buranın kırılması halinde 2607 dolara kadar geri çekilme yaşanacağını tahmin ediyorlar. Yukarıda direnç seviyeleri ise 2638, 2649 ve 2666 dolar.

CME Group'un FedWatch aracına göre, piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını %65,4 olarak görüyor.

Piyasalar bu hafta ABD'de açıklanacak iş ilanları, ADP istihdam raporu ve tarım dışı istihdam raporunu takip edecekler. Çarşamba günü Fed Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere bu hafta birkaç Fed yetkilisinin konuşma yapması bekleniyor.