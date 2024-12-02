Borsa haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,69 puan ve yüzde 0,51 azalışla 9.602,31 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi de yüzde 1,07 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,98 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise holding oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kazanarak 9.652,00 puandan tamamlarken, gözler yarın açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Küresel piyasalar, Çin'in ABD ile olası bir ticaret savaşına girme niyetinde olmadığına yönelik iyimserlik ve ülkede açıklanan ekonomik verilerden alınan olumlu sinyallerin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, gözler bugün dünya genelinde açıklanacak yoğun veri gündemine çevrildi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,98 arttığını tahmin ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.450 seviyelerinin destek, 9.750 ve 9.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.