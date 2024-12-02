Bitcoin ve Ethereum spot ETF’leri Kasım’da rekor yatırım çekti

Doğrudan Bitcoin ve Ether'e yatırım yapan ABD borsa yatırım fonları, Başkan seçilen Donald Trump'ın kripto endüstrisini düzenleyici prangalardan kurtarma vaadiyle eşi benzeri görülmemiş bir talep görüyorlar.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Bitcoin ve Ether spot ETF grupları Kasım ayında sırasıyla 6,5 milyar dolar ve 1,1 milyar dolar olmak üzere rekor aylık net giriş kaydetti. x

Cuma günü Ether spot ETF'yerine yaşanan sermaye girişi tüm zamanların zirvesine ulaştı. Ethereum spot ETF'lerine toplam net giriş 333 milyon dolara ulaştı ve tarihte ilk kez Bitcoin spot ETF'lerini (320 milyon dolar) geride bıraktı. Tek günlük en büyük net girişe sahip Ethereum spot ETF'si, 250 milyon dolarlık tek günlük girişle BlackRock ETF ETHA oldu. Bugüne kadar ETHA'a toplam tarihsel net girişi 2,1 milyar dolara ulaştı.

29 Kasım'da Bitcoin spot ETF'lerine toplam net giriş 320 milyon dolar oldu. En büyük tek günlük net girişe sahip Bitcoin spot ETF'si 137 milyon dolarlık tek günlük girişle BlackRock ETF IBIT oldu. Bugüne kadar IBIT'in toplam tarihsel net girişi 31,738 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin spot ETF'lerinin mevcut toplam net varlık değeri 105,279 milyar dolar oldu.