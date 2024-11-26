Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecinden tüm kesimler olumlu etkileniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı. Kasımda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine, reel sektör için 1,7 puan düşerek yüzde 47,8 seviyesine ve hanehalkı için 3,1 puan gerileyerek yüzde 64,1 seviyesine indi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konuya dair açıklama geldi.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklama şu ifadeleri kaydetti:

Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor.

Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti.

Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor.