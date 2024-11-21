Brent petrol 74 doların üzerinde çıktı

Brent petrol artan jeopolitik risklerin etkisiyle 74 doların üzerine çıktı. Gözler OPEC toplantısından çıkacak üretim miktarlarıyla ilgili kararda.

JEOPOLİTİK RİSK FİYATLARI YÜKSELTTİ

Petrol, Rusya ve Ukrayna arasındaki artan gerilimin ortasında artan jeopolitik risk priminin etkisiyle iki ayın en iyi haftasını gördü. Hafta başında Ukrayna,

Batı'dan tedarik ettiği ikinci füzesini Rusya'ya gönderdi. Buna karşılık Rusya ilk balistik füzesini perşembe günü Ukrayna'ya yolladı. Piyasa fiyatlanmaları iki devlet arasındaki çatışmalara göre belirleniyor.

OPEC KARARLARI BEKLENİYOR

Öte yandan, piyasalar, üretim artışlarının tekrar ertelenebileceğini ihtimali üzerinde duruyor. Analistler, 1 Aralık'taki OPEC+ toplantısını yakından izliyor. Üretici ülkeler, geçen Ekim ayından itibaren 2024 ve 2025 için kademeli üretim artışları yapacaklarını açıkladı.

Buna rağmen, yavaşlayan küresel talep bu planların değişmesine neden oldu. Bu, en büyük ithalatçılardan biri olan Çin'in zayıf ekonomik büyüme ve düşük taleple mücadele etmeye devam etmesiyle birlikte geldi.