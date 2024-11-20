Apara Piyasalar Bitcoin 92 dolardan işlem görüyor
Giriş Tarihi: 20.11.2024 08:57 Son Güncelleme: 20.11.2024 08:57

Bitcoin 92 dolardan işlem görüyor

Bitcoin 92 dolardan işlem görüyor

Donald Trump'ın sosyal medya şirketi Trump Media and Technology Group'un kripto ticaret firması Bakkt'ı satın almak için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Haberin etkisiyle Bitcoin fiyatları 94.000 doların üzerine çıktı. Dünyanın en çok işlem gören kripto parası 92 bin doların üzerinde işlem görüyor.

Donald Trump'ın Bakkt'ı satın almak için görüşmelerde bulunduğuna dair haberlerin etkisiyle Bitcoin zirve seviyleri test etti.

BİTCOİN'DEN YENİ REKOR

Dün seansın sonuna doğru 94.078,22 dolar kadar yükselerek rekor kıran Bitcoin, bu sabah 92 bin 226 dolar seviyesinde. IG analisti olan Tony Sycamore, Bitcoin'in rekor seviyeye yükselişinin Trump anlaşma görüşmesi raporunun yanı sıra BlackRock'ın Bitcoin ETF'si üzerinden Nasdaq'ta opsiyon ticaretinin ilk gününden yararlanan tüccarlar tarafından desteklendiğini söyledi.

KRİPTO PARALARA TRUMP DESTEĞİ

5 Kasım ABD seçimlerinden bu yana kripto para birimleri, tüccarların Başkan seçilen Trump'ın dijital varlıklar için vaat ettiği desteğin daha az kısıtlayıcı bir düzenleyici rejime yol açacağına ve cansız birkaç aydan sonra bitcoin'e biraz hayat enjekte edeceğine bahse girmesiyle yükseldi.

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Bitcoin 92 dolardan işlem görüyor
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