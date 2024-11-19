Goldman Sachs’dan dolar analizi

Goldman Sachs Group Inc. döviz stratejistleri, doların ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın yüksek gümrük vergileri uygulama planlarının etkisiyle yeni bir güçlenme dönemine girdiği görüşünde. Dünyanın rezerv para birimi eylül sonundan bu yana yükselişte.

Bu da bankanın uzun süredir savunduğu, para biriminin kademeli olarak değer kaybedeceği görüşüne darbe vurdu.

"ARTIK DOLARDA GENİŞ ÇAPLI BİR DEĞER KAYBI BEKLEMİYORUZ"

Kamakshya Trivedi liderliğindeki Goldman stratejistleri yayımladıkları bir notta "Artık dolarda geniş çaplı bir değer kaybı beklemiyoruz. Dolar daha uzun süre daha güçlü olacak" görüşünü paylaştılar. Goldman'ın son iki yıldır savunduğu ABD para biriminin yüksek değerlemelerden geri çekileceği tahmini 2023'te doğru çıksa da dolar 5 Kasım seçimlerinden bu yana yüzde 2,4'lük bir yükseliş kaydetti.

DOLARIN SEYRİNİ NELER ETKİLEYECEK?

"Son birkaç yıldır temel görüşümüz, doların 2022 sonundaki zirvesinden sadece 'sığ' bir değer kaybı göreceğimiz yönündeydi ve bu büyük ölçüde doğru çıktı," diyen stratejistler, "Artık gümrük tarifelerinin, bazı mali değişikliklerle birlikte önümüzdeki yıl ABD politika bileşiminde öne çıkmasını bekliyoruz" diye yazdı.

Stratejistler, "Gümrük tarifelerinin yanı sıra büyüyen ekonomi ve yükselen ABD varlık fiyatları dolar için güçlü bir kombinasyon" dediler.

GOLDMAN SACHS'TAN DOLAR ENDEKSİ TAHMİNİ

Goldman, Trump'ın ekonomi politikalarının ABD ithalatının maliyetini artırırken aynı zamanda yurt içinde iş yapmanın maliyetini düşürmesini bekliyor. Kurumun tahminine göre, bu avantajlar ticaret ağırlıklı dolar endeksini önümüzdeki yıl yüzde 3 civarında yukarı çekecek. Nota göre euronun ise önümüzdeki 12 ay içinde 1,03 dolara gerileyeceği, dolar/yen'in ise 159'a çıkacağı öngörülüyor.