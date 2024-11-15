Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomiye olası etkilerine yönelik soru işaretleri varlığı korurken, Fed Başkanı Powell'ın para politikasındaki gevşemenin hızı konusunda verdiği mesajlar risk iştahını törpüledi.

Powell, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye inebileceğine inandıklarını ancak üretici fiyatlarında öngördüklerinden daha fazla artış yaşandığını kaydederek, "Ekonomi zayıflarsa faiz oranlarını düşürmek için çok fazla alanımız var." dedi.

Analistler, bu açıklamalar sonrası Trump'ın izleyeceği politikalar ile Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlar arasında oluşabilecek olası uyuşmazlıkların fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydetti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda da değişikliklerin olması dikkati çekerken, bugün Fed'in gelecek ay yüzde 80 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimine gideceğine ilişkin tahminler yüzde 59 seviyesine indi.

Seçimden sonra yükseliş eğiliminde hareket ederek rekor seviye olan 93 bin doları test eden Bitcoin, 87 bin 500 dolarda dengelendi.

Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,48'e kadar çıkarken, yeni günde de bu seviyesini kısmen koruyarak yüzde 4,47'de bulunuyor. Öte yandan, dolar endeksi de yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşırken, şu sıralarda 106,8 ile yaklaşık 1 yılın zirvesine yakın seyrediyor.

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti artan altının ons fiyatında ise düşüş eğilimi altıncı işlem gününe taşınırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 2 bin 562 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,9 azalışla 71,6 seviyesinde bulunuyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,6, Dow Jones endeksi yüzde 0,5 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif seyirle başladı.

Avrupa borsaları, Avro Bölgesinde açıklanan büyüme verileri ve bazı büyük şirketlerin yıllık finansal sonuçlarının beklentilerden iyi gelmesinin ardından dün teknoloji şirketleri öncülüğünde yükselişle kapandı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 artarken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 artış gösterdi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı toplantı tutanaklarında faiz oranlarının kısıtlayıcı bölgede kalacağı ve dezenflasyonist süreci desteklemeye devam edeceği göz önüne alındığında üyelerin faiz indirimiyle ilgili çok az risk gördüğü ortaya konuldu.

Üyelerin ekimdeki faiz indirimini risklere karşı bir korunma olarak gördüklerinin ifade edildiği tutanaklarda, "Gelen veriler, piyasa katılımcılarının hem enflasyondaki düşüşün hem de para politikasındaki gevşeme döngüsünün hızını, kapsamını ve fiyatlamalarını zorlaştırmıştır." bilgisi verildi.

ECB'nin ekim ayındaki faiz indirimiyle çok düşük enflasyon ve çok zayıf büyüme tehlikesini ortadan kaldırmak istediğine işaret edilen tutanaklarda, şimdi hareket geçmenin aşağı yönlü risklere karşı bir korunma sağlayabileceği ve ekonomide yumuşak inişi destekleyeceği belirtildi.

Teknoloji şirketlerinin hisseleri dün ortalama yüzde 3,09 üzerinde artış gösterirken hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerine destek sağladı. Telekom şirketlerinin hisseleri de ortalama yüzde 1,68 değer kazandı.

Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML'in hisseleri şirketin satışlarının neredeyse iki kat artarak 2030'e kadar 44 milyar avro ile 60 milyar avro arasında bir seviyeye yükselmesini beklediğini açıklamasının ardından yüzde 7'den fazla artış gösterdi.

Siemens AG'nin hisseleri de Alman şirketin 9 milyar avro ile şimdiye kadarki en yüksek yıllık karını açıklamasının ardından yüzde 4,5'den fazla değer kazandı.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle, Almanya'da DAX 40 endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 artışla, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,9 değer kazancıyla kapandı.

Asya tarafında karışık bir seyir öne çıkarken, bölge genlinde açıklanan verilerle piyasalarda oynaklığın arttığı görülüyor.

Buna göre, Çin'de sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 5,3 artarak beklentilerin altında kalsa da, perakende satışlar yüzde yıllık yüzde 4,8 artışla öngörüleri aştı.

Japonya'da GSYH üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyüyerek tahminleri geride bırakırken, sanayi üretimi yıllık yüzde 2,6 azaldı.

Bununla birlikte, dolar/yen paritesinde yükseliş eğilimi üst üste beşinci işlem gününe taşınırken, parite şu sıralarda 153,5 ile temmuzdan bu yana en yüksek seviyeden işlem görüyor.

Analistler, yendeki değer kaybının ülkenin ihracatçı şirketlerine olumlu yansımasıyla pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin öne çıktığını kaydederek, bununla birlikte Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin soru işaretlerinin de arttığını bildirdi.

Ülke ekonomisinde görülen aktivite artışının enflasyon baskısını artırabileceğini ifade eden analistler, bankanın şubatta faiz artırımına gideceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmeye devam ettiğini dile getirdi.

Öte yandan, Çin'de perakende satışların beklentilerin üzerinde artması ülkedeki deflasyon endişesinin sınırlı da olsa yatışmasına katkı sağlasa da, gelecek dönemde ABD ile yaşanacak olası bir ticaret savaşı korkusu risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kazanarak 9.420,42 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yatay seyirle 34,3290'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada yüzde 0,3 artışla 34,4230'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerinin, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.650 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

10.00 Türkiye, kasım ayı piyasa katılımcıları anketi

10.00 İngiltere, eylül ayı sanayi üretimi

10.00 İngiltere, eylül ayı dış ticaret dengesi

10.00 İngiltere, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

16.30 ABD, ekim ayı perakende satışlar

16.30 ABD, ekim ayı New York Fed imalat endeksi

17.15 ABD, eylül ayı sanayi üretimi

17.15 ABD, eylül ayı kapasite kullanım oranı