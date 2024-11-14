Güçlü dolar emtia piyasalarını baskı altına aldı

Donald Trump'ın seçimleri kazanmasıyla Fed'in daha uzun süre sıkı para politikası uygulayacağına dair beklentiler güçlendi. Dolar değer kazanmaya devam ederken emtia piyasalarında fiyatlar geriledi.

BAKIR VE ÇİNKO FİYATLARI GERİLEDİ

Emtia piyasalarındaki düşüşlerden etkilenen bakır, ton başına 8 bin 932 doları gördü. Çinko yüzde 1,8 ve alüminyum yüzde 0,7 oranında düştü.

Demir cevheri vadeli işlemleri de ton başına 99,40 dolara geriledi. Dalian'daki sözleşmeler ve Şanghay'daki çelik vadeli işlemlerinde de fiyat kayıpları gözlendi.

BAKIR MAYIS AYINDA REKOR KIRDI

Bakır, dünyanın en büyük metal tüketicisi olan Çin'deki talep toparlanmasıyla ilgili beklentilerin etkisi ile Mayıs ayında rekor seviyeye ulaşmıştı.

Ancak Pekin'in büyüme yanlısı dönüşüne yönelik pozitif hava, yatırımcıların açıklanan düzenlemelerle ilgili hayal kırıklığı yaşaması sonrası tersine dönmüştü.