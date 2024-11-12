Bitcoin rekor üzerine rekor kırdı

Kripto paraları destekleyen mesajları ile bilinen Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı seçilmesi Bitcoin yatırımcısına yaradı. Dünya üzerinde en çok işlem yapılan kripto para olan Bitcoin ralliye girdi

90 BİN DOLAR SINIRINDA

Bitcoin fiyatı dün gece 89 bin 637 dolara kadar yükselerek 90 bin dolara sınırına yaklaştı. Kripto para geçtiğimiz güne göre, yüzde 0,1 artışla 88 bin 108 dolardan işlem görüyor.

YENİ REKORLAR YOLDA

Yaşanan gelişmelerle Bitcoin fiyatı son 1 ayda 25,84 ve yıl başından bu yana yüzde 110 artarak değerini katladı. Birçok yatırımcı Bitcoin fiyatının bu yılın sonlarına doğru 100.000 dolara ulaşarak yeni rekorlar kıracağını ifade ediyor.

YILA GÜÇLÜ DEVAM EDECEK

HC Wainwright analisti Mike Colonnese, kripto para piyasaları ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: Bitcoin, Trump'ın seçimi kazandığının resmen ilan edildiği geçen çarşamba sabahı erken saatlerde tüm zamanların en yüksek seviyelerini kırdıktan sonra şimdi fiyat keşif modunda. Güçlü olumlu hissiyatın 2024'ün sonuna kadar devam etmesi muhtemel ve Bitcoin fiyatlarının bu yılın sonuna kadar potansiyel olarak altı haneli rakamlara ulaşacağını görüyoruz.