Japonya’nın döviz rezervleri ekim’de azaldı

Japonya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ülkenin döviz rezervleri bir ayda 15 milyar 948 milyon dolar azaldı. Böylece bir önceki ay 1 trilyon 254,9 milyar dolar olan rezervler 1 trilyon 238,95 milyar dolara indi.

Ülkenin menkul kıymetleri 938,4 milyar dolardan 921,1 milyar dolara geldi.



Aynı ayda altın rezervleri 27,2 milyon ons olurken, parasal değeli 71,53 milyar dolardan 74,37 milyar dolara ulaştı.

Japonya, Çin'in ardından dünyanın en fazla rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.