API petrol stokları beklentilerin aksine arttı

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 573 bin varil azalan petrol stokları, 1 Kasım ile sona eren hafta 3,13 milyon varil yükseldi. Piyasa beklentisi stoklarda 900 bin varil düşüş olacağı yönündeydi.

Bu artışın ardından ham petrol stokları yılbaşındaki seviyesinin yaklaşık 3,0 milyon varil altında seyrediyor.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 1,4 milyon varil artışla 387,2 milyon varile ulaştığına işaret etti. SPR stokları yaz aylarındaki en düşük seviyesinin yaklaşık 39 milyon varil üzerinde seyretmesine rağmen, ABD Başkanı Biden'in göreve geldiği zamandan bu yana 248 milyon varil aşağıda bulunuyor.

API benzin stokları üst üste beşinci haftasında da düşüş gösterdi. Bir önceki hafta 282 bin varil azalan stoklar, geçen hafta 928 bin varil daha geriledi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın %3 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stoklarında düşüş yedinci haftada da devam etti. Önceki hafta 1,46 milyon varil aşağı gelen stoklar, geçen hafta 852 bin varil daha düşüş gösterdi. Böylece 7 haftalık düşüş 12,8 milyon varili aştı. Damıtılmış ürün stokları bu düşüşün ardından beş yıllık ortalamanın yaklaşık %9 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında artış ikinci haftaya taşındı. Bir önceki hafta 320 bin varil artan Cushing petrol stokları, geçen hafta 1,72 milyon varil daha yükseldi.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında değişiklik beklenmiyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 0,5 milyon varil azalan petrol stoklarının, 1 Kasım ile sona eren haftada değişmeyeceğini tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,9 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,3 milyon varil düşüş olması yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının %89,1 seviyesinden %89,4 seviyesine çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 18.30'da açıklanacak.