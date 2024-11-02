ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı. Açıklanan verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25 Ekim-1 Kasım haftasında, bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 585'te sabit kaldı.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 33 azaldı.

Perşembe gününü 73,16 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 73,10 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 69,49 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 69,26 dolar seviyesinde tamamlamıştı.