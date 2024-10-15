Merkez bankaları altında alıcı olmaya devam ediyorlar

Çek Cumhuriyeti, Moğolistan ve Meksika merkez bankalarının temsilcileri konferansta, her birinin kendi gerekçeleri olsa da rezervlerinde altın bulundurmanın kendileri için hala önemli olduğunu söyledi. Moğolistan Merkez Bankası finansal piyasalar departmanı başkanı Enkhjin Atarbaatar konferansa yaptığı açıklamada, altının güvenli bir varlık olarak Moğol rezervleri için öneminin arttığını söyledi.

Çek Ulusal Bankası (CNB) için altın, rezervlerin saf bir çeşitlendiricisi olarak görülüyor, dedi CNB risk yönetimi departmanı yönetici müdür yardımcısı Marek Sestak. Her üçü de şu anda altın türevlerinde aktif olmadıklarını ve Londra'nın bir ticaret merkezi olarak altınları için ana depolama yeri olmaya devam ettiğini, sadece Moğolistan'ın altını kendi ülkesinde depolamak için geri gönderme konusunda sınırlı bir iştahı olduğunu söyledi.

2022-2023 yıllarında küresel faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde merkez bankalarından gelen yüksek altın talebi, getirisi olmayan altının fiyatını destekledi ve daha sonra bu yılki %28'lik spot altın fiyatı yükselişiyle yavaşladı. Çin Merkez Bankası Eylül ayında beşinci ay üst üste altın alımını durdurdu.

Dünya Altın Konseyi'ne göre, küresel merkez bankaları rezervleri için alımlarını ikinci çeyrekte %6 artırarak 183 tona çıkardı ve 2024'ün tamamında alımları 2023'e göre 150 ton yavaşlatma yolunda ilerliyor.