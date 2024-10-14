Çin’in hayal kırıklığı petrol fiyatlarını aşağı çekti

Petrol fiyatları, hayal kırıklığı yaratan Çin enflasyon verileri ve Pekin'in ekonomik teşvik planlarının netlik kazanmamasının talebe ilişkin korkuları artırmasının ardından düştü.

Brent ham petrol vadeli işlemlerde 0,96 dolar veya %1,21 düşüşle 78,08 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor. Batı Teksas peçtrolü de 0,93 dolar kayıpla 74,63 dolar seviyesinde.

Çin'den gelen olumsuz haberler, İsrail'in İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırısına vereceği yanıtın petrol üretimini sekteye uğratabileceği yönündeki piyasa endişelerine ağır bastı.

IG analisti Tony Sycamore, "Çin Maliye Bakanlığı'nın Cumartesi günkü brifingi tam bir fiyasko oldu. Büyümeye yönelik aşağı yönlü riskleri ortadan kaldırmak ve Çinli tüketicilerin içindeki hayvan ruhlarını ateşlemek için gereken mali önlemlerin yokluğu göze çarpıyor" dedi.