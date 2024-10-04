Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 54,97 puan ve yüzde 0,62 artışla 8.953,20 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1 ile tekstil deri, tek kaybettiren yüzde 0,66 ile spor oldu.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybederek 8.898,23 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye yönelik karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler devam ederken, bugün istihdam piyasasına ilişkin verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülüyor.

Öte yandan, dün yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 2,97, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,37 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 49,38'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33,09'a geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançların takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.