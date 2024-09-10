OPEC’in petrol üretimi günlük 197 bin varil düştü

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, ağustosta ham petrol üretimi en çok Nijerya'da artarken, günlük üretim en fazla Libya'da azaldı. Üretim, Nijerya'da üretim günlük 57 bin varil artarak 1 milyon 448 bin varile yükselirken, Libya'da 219 bin varil azalarak 956 bin varile düştü.

Aynı dönemde, grubun en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'da üretim günlük 25 bin varil düşüşle 8 milyon 983 bin varil oldu.

OPEC'in ham petrol üretimi ağustosta önceki aya göre günlük 197 bin varil azalarak 26 milyon 590 bin varile geriledi.

Bu dönemde, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük toplam ham petrol üretimi ise bir önceki aya kıyasla 304 bin varil azalışla 40 milyon 655 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC, KÜRESEL PETROL TALEBİ ÖNGÖRÜSÜNÜ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 80 bin varil aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon varil artarak 104 milyon 240 bin varile ulaşması bekleniyor.

OECD ülkelerinde petrol talebinin bu yıl günlük 130 bin varil artışla 45 milyon 780 bin varil olacağı tahmin ediliyor. OECD dışı ülkelerde ise talebin bu yıl günlük 1 milyon 900 bin varil artarak 58 milyon 470 bin varil olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, küresel talebin 2025'te günlük 1 milyon 740 bin varil artışla 105 milyon 990 bin varile ulaşması bekleniyor. Bu artış, OPEC'in geçen ayki raporunda öngördüğü artışın günlük 40 bin varil altında kaldı.

Bu dönemde, talebin OECD ülkelerinde günlük yaklaşık 110 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 640 bin varil artacağı tahmin ediliyor.