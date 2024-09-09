Morgan Stanley’den Japon Yeni için carry trade uyarısı

Morgan Stanley'den Michael Wilson'a göre, Fed'in bu ay büyük bir faiz indirimine gitmesi halinde ABD hisse senetleri, yen ile finanse edilen carry trade işlemlerinin daha da gevşemesi riski altında.

Mayıs ayına kadar Wall Street'in en büyük hisse senedi ayıları arasında sayılan Wilson, 25 baz puandan fazla bir ilk indirimin yeni destekleyebileceğini söyledi. Bu durum, Japon döviz tüccarlarının yerel faizlerin yükselmesinin ardından ABD varlıklarından çekilmelerini teşvik edecek ve geçen ay küresel piyasaları sarsan modeli tekrarlayacak.

Wilson, "Yen carry-trade gevşemesi perde arkasında hala bir risk faktörü olabilir. ABD'de faizlerin hızla düşmesi yenin daha da güçlenmesine ve dolayısıyla ABD risk varlıklarının ters tepki vermesine yol açabilir" dedi

ABD hisse senetlerindeki ralli, ekonominin sert bir inişe doğru gittiğine dair artan endişeler nedeniyle Temmuz ortasından bu yana tökezledi.

Wilson, "tahvil piyasası Fed'in artık eğrinin gerisinde kalmadığına inanmaya başlayana, büyüme verileri tersine dönene ve önemli ölçüde iyileşene veya ek politika teşvikleri sunulana kadar" hisse senetlerinde bir ralli beklemediğini söyledi. Stratejist, Fed'in gelecek haftaki toplantısı öncesinde volatilitenin yüksek kalmasını bekliyor.