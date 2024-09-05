Petrolde OPEC+ etkisi

Petrol fiyatları, OPEC+'nın gelecek ay için planlanan üretim artışını erteleyebileceği haberleri ve ABD stoklarının düşmesinin etkisiyle yükseldi. Ancak kazançlar devam eden talep endişeleriyle sınırlı kaldı.

Kasım vadeli Brent ham petrolü, bir önceki seansta %1,4 düşerek 27 Haziran 2023'ten bu yana en düşük kapanışını yaptıktan sonra 23 sent veya %0,32 artarak 72,93 dolara yükseldi. Ekim vadeli ABD West Texas Intermediate ham petrol kontratları Çarşamba günü %1,6 düşüşle 11 Aralık'tan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdikten sonra 23 sent veya %0,32 artışla 69,43 dolara çıktı.

Phillip Nova kıdemli piyasa analisti Priyanka Sachdeva, "Güçlü API verileri ve OPEC+'nın üretim artışını yeniden gözden geçirdiğine dair haberlerin ortaya çıkması ve umutları artırmasının ardından petrol piyasalarındaki kötümser hava azalmış görünüyor" dedi.

ING analistleri de yayınladıkları yatırımcı notunda, "Gece açıklanan API rakamları yapıcıydı" dedi ve resmi hükümet verilerinin daha sonra aynı düşüşü göstermesi halinde bunun "Haziran ayından bu yana en büyük haftalık düşüş" olabileceğini ekledi.

API rakamları, 30 Ağustos'ta sona eren haftada ham petrol stoklarının 7,431 milyon varil azaldığını gösterdi. EIA haftalık ABD petrol stokları verileri bugün 1730'da açıklanacak.