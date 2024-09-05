JPMorgan, Çin hisse senetleri için tavsiyesini düşürdü

JPMorgan yaklaşan ABD seçimleri nedeniyle artan volatilitenin yanı sıra büyümenin önündeki engeller ve ılımlı politika desteğini gerekçe göstererek Çin hisse senetleri için alım tavsiyesinden vazgeçti.

Pedro Martins liderliğindeki stratejistler, Washington ve Pekin arasında yeni bir ticaret savaşı potansiyelinin hisse senetleri üzerinde baskı yaratabileceğini belirttiler, Çin'in ekonomik durgunluktan çıkma hamlelerinin "yetersiz" kaldığını ifade ettiler.

Analistler, "Potansiyel bir 'Tarife Savaşı 2.0'ın (tarifelerin %20'den %60'a çıkmasıyla) etkisi ilk tarife savaşından daha önemli olabilir."Çin'in uzun vadeli büyümesinin, tedarik zincirinin yer değiştirmesi, ABD-Çin çatışmalarının genişlemesi ve devam eden iç sorunlar nedeniyle yapısal olarak düşme eğiliminde olmasını bekliyoruz." diye yazdılad.

JPMorgan, son birkaç hafta içinde eski Çin boğaları UBS Global Wealth Management ve Nomura Holdings Inc. tarafından yapılan benzer hamlelerin ardından, Çin borsasına ilişkin beklentilerini düşüren küresel firmaların artan korosuna katıldı. Bu durum, Çin'in dışlanmasının, ülkenin beklentilerinin azalması ve başka yerlerde daha iyi getiri olasılığı nedeniyle yatırımcılar ve analistler için popüler bir strateji haline geldiğine işaret ediyor.

JPMorgan stratejistleri, yatırımcıların Çin'in notunu düşürerek serbest kalan parayı, ABD bankasının halihazırda fazla ağırlık verdiği piyasalara maruz kalmayı artırmak için kullanmalarını önerdi: Hindistan, Meksika, Suudi Arabistan, Brezilya ve Endonezya. Ayrıca MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'nde Çin'in yüksek ağırlığının yönetilmesindeki zorluklara ve Çin dışındaki EM fonlarının büyümesine de dikkat çektiler.