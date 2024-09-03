Ons altın aşağı yönlü seyrini sürdürüyor

Ons altın, ABD'de bu hafta açıklanacak ve Fed'in faiz indirim büyüklüğüne yön vermesi beklenen veriler öncesinde yatay, hafif aşağı yönlü bir seyir izliyor.

Dün 2490-2508 dolar aralığında hareket eden ons altın, bu sabah dünka kapanışa göre yüzde 0,14 kayıpla 2495,92 dolardan işlem görüyor.

OANDA'nın Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, "Altın, yeni pozitif katalizörlerin eksikliği nedeniyle tüm zamanların en yüksek seviyelerini yeniden yakalayamıyor. ABD verilerinin zayıf bir ekonomiye işaret ettiğini ve Fed'in büyük bir faiz indirimi yapacağı söylemini benimsediğini görürsek altın ralli yapacaktır. Fiyatlar bu yıl 2.640 dolara kadar çıkabilir" dedi.

Analistlerin bugün için işaret ettikleri destek seviyesi 2473 dolar. Buranın üzerinde kalındığı sürece 2511 dolar direncinin hedeflenmeye devam edileceğini vurguluyorlar.

Piyasaların odağında Cuma günü açıklanacak olan ABD Ağustos ayı tarım dışı istihdam raporu var. Ekonomistler istihdamda 165.000 artış bekliyorlar.

Bu hafta ayrıca ISM anketleri, JOLTS iş ilanları ve ADP istihdam raporu da yakından takip edilecek.