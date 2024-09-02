Apara Piyasalar Petrol fiyatları OPEC+ arzının artacağı beklentisiyle geriliyor
Giriş Tarihi: 2.09.2024 09:06

Petrol fiyatları OPEC+ arzının artacağı beklentisiyle geriliyor

Petrol fiyatları OPEC+ arzının artacağı beklentisiyle geriliyor

Petrol fiyatları, yatırımcıların dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi olan Çin ve ABD'deki durgun talebe rağmen OPEC+'nın Libya'daki keskin üretim kaybı nedeniyle ekimden itibaren üretiminde artışı değerlendirmesi nedeniyle bu sabah kayıplarını genişletti.

Brent ham petrol vadeli işlemleri 61 sent veya %0,79 düşüşle varil başına 76,32 dolara gerilerken, Batı Teksas ham petrolü 52 sent veya %0,71 düşüşle varil başına 73,03 dolara düştü.

Petrol, arz bolluğu beklentileri ve ABD de dahil olmak üzere ekonomik sıkıntı işaretlerinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturmasıyla bu yılki kazançlarının çoğunu geri verdi. Son haftalarda volatilite arttı ve ham petrol vadeli işlemleri ağustos ayında en büyük gün içi dalgalanmalarından bazılarını yaşadı.

OPEC+ defalarca gerekirse planlanan üretim artışlarını "duraklatabileceğini veya geri alabileceğini" söyledi, ancak Libya'da ülkenin üretimini yarıya indiren siyasi kriz ittifaka daha fazla varil ekleme alanı vermiş olabilir.

Singapur'daki ING Groep NV emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, "Piyasanın bu arza ihtiyacı olup olmadığı konusunda hala endişeler var. Çin'in talep endişeleri yakın zamanda ortadan kalkmayacak" dedi.

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Petrol fiyatları OPEC+ arzının artacağı beklentisiyle geriliyor
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