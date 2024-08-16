Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesi sonrası dün açıklanan perakende satış verileri de tüketici harcamalarının güçlü kaldığını ortaya koydu. Buna göre, ABD'de perakende satışlar, temmuzda aylık yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken, perakende satışlarda bu dönemde yaşanan artış Ocak 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık artış oldu.

Analistler, beklentileri aşan perakende satış verilerinin ardından ABD ekonomisindeki resesyon korkularının hafiflediğini belirtti.

Öte yandan, dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları da öngörülerin altında gelirken istihdam piyasasındaki beklentiler üzerindeki soğuma endişesini yatıştırdı. 10 Ağustos ile biten haftada 227 bine gerileyen işsizlik maaşı başvuruları temmuz ayının başından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de sanayi üretimi ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde azalış kaydederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) New York şubesi ile Philadelphia şubesinin açıkladığı imalat endeksleri, ağustosta sektörde daralma olduğunu gösterdi.

Fed yetkililerinin para politikasına ilişkin açıklamaları da yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem bankanın faiz oranlarını düşürmesinin uygun olacağı zamanın yaklaştığına inandığını ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de, enflasyon hedefe ilerlerken bankanın diğer hedefi olan istihdama bakılması gerektiğini belirterek, işsizlik oranının önemli ölçüde yükseldiğinin görüldüğünü, faiz indirimleri konusunda dördüncü çeyrekten önce harekete geçilmesine açık olduğunu ifade etti.

Analistler, güçlü gelen perakende satışlar ile işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığının 50 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimalinin önüne geçtiğini aktardı.

Bununla birlikte Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indireceğine yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürdü.

Kurumsal tarafta ise Cisco'nun hisseleri, şirketin işten çıkarmaya gideceğini duyurmasına karşın finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası yüzde 9'un üzerinde yükselirken, Walmart'ın hisseleri de şirketin karının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi perakende satış verilerinin ardından resesyon endişelerinin hafiflemesiyle dört günlük düşüş serisini sonlandırırken, şu sıralarda yüzde 3,93'te, dolar endeksi de 102,9'da dengelendi.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,3 yükselmesinin ardından yeni günde yüzde 0,1 artışla 2 bin 453 dolara çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 80,2 dolarda seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerle dün, Dow Jones endeksi yüzde 1,39, S&P 500 endeksi yüzde 1,61 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,32 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında da dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, İngiltere ekonomisi nisan-haziran döneminde çeyreklik bazda yüzde 0,6 ile beklentilere paralel büyüme gösterdi.

İngiltere ekonomisi ilk çeyrekteki yüzde 0,7 büyümenin ardından yılın ikinci çeyreğinde de büyüme kaydederken, hizmet sektörü aktivitesi yüzde 0,8 artışla itici güç olarak öne çıktı.

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,66 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,23 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

Asya tarafında yeni günde pozitif bir seyir izlenirken, Çin Merkez Bankasının (PBoC) yeni kademeli finansal politikayı planlayacağı bildirildi.

PBoC Başkanı Pan Gongsheng, dün yaptığı açıklamada yeni kademeli bir politikayı planlayacaklarını bildirirken, mali, finansal ve endüstri birimleri tarafından yapılan politikaların Çin'in yüksek kalitede gelişmesini desteklemeye yönelik olacağını söyledi.

Bununla birlikte dolar/yen paritesi dün 149,3'e kadar yükselmesinin ardından yeni günde 148,9 seviyesinde dengelenirken, analistler kurdaki hareketin Japonya'da pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrediyor.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,55 artışla 9.982,98 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 33,6396'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 yükselişle 33,6910 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.850 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: